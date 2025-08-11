В лесах Подмосковья патрули за неделю выявили 46 нарушений
Около полутора тысяч патрулирований провела в лесах Московской области лесная охрана в период с 4 по 10 августа. В ходе проверок было выявлено 46 фактов нарушения лесного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
Участие в рейдах принимали также сотрудники МЧС, полиции и других ведомств. Проверки проходили в основном на участках леса, расположенных рядом с населёнными пунктами, СНТ, а также в местах, где принято устраивать пикники.
Больше всего патрулирований — 202 — провели за неделю в Шатурском лесничестве. Второе место заняло Истринское лесничество: 125 патрулирований, третье — Клинское (101 патрулирование), четвёртое — Дмитровское (92 патрулирования), а замыкает топ-5 Виноградовское лесничество, где провели 90 патрулирований.«Всего за неделю было проведено 1 476 патрулирований, зафиксировано 46 нарушений лесного законодательства. Из них 12 нарушений были связаны с несоблюдением правил пожарной безопасности», — рассказал глава областного Комлесхоза Алексей Ларькин.