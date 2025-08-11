В лесах Подмосковья патрули за неделю выявили 46 нарушений

11 августа 2025, 17:01

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Около полутора тысяч патрулирований провела в лесах Московской области лесная охрана в период с 4 по 10 августа. В ходе проверок было выявлено 46 фактов нарушения лесного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.





Участие в рейдах принимали также сотрудники МЧС, полиции и других ведомств. Проверки проходили в основном на участках леса, расположенных рядом с населёнными пунктами, СНТ, а также в местах, где принято устраивать пикники.



