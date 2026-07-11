Фестиваль «СемьяФест» собрал более тысячи человек в парке Талалихина в Подольске

11 июля 2026, 16:59

Фото: Мария Шигорева

Сегодня, 11 июля, в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске впервые прошел масштабный семейный фестиваль «СемьяФест», Праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, собрал более 1000 человек, сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».







Для посетителей всех возрастов с 12:00 до 16:00 работали тематические зоны. В программе были концерты, аквагрим, мастер-классы, шоу мыльных пузырей и съемка мини-фильмов.



Организаторы также предложили всем желающие пройти диспансеризацию, проверить зрение и попробовать кислородные коктейли. Для юных гостей работали лектории, зоны робототехники и 3D-печати, профориентационные площадки.



На открытии концерта выступил многодетный отец Николай Чистяков. Семеро из одиннадцати его детей уже создали свои семьи, подарив ему и жене 10 внуков. Сам подольчанин вырос в семье из 11 детей, а его жена воспитывалась родителями с 14 детьми.



Николай еще в детстве начал играть на скрипке, а жена — на фортепиано. Многие их дети окончили музыкальную школу, сейчас один из сыновей поступает в профильный колледж. Свой семейный ансамбль супруги назвали «Чистый источник».



Организатор фестиваля Ольга Будиловская отметила, что этот праздник был создан, чтобы подарить семьям яркий выходной, наполненный радостью, новыми знаниями и общими открытиями.