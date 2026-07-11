Трое школьников из Подмосковья победили на Международной олимпиаде по физике

11 июля 2026, 14:41

оригинал Фото: Max/vorobiev

Трое выпускников Физтех-лицея имени П.Л. Капицы из Долгопрудного стали победителями 56-й Международной физической олимпиаде International Physics Olympiad 2026. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в мессенджере Max.





Золотые медали завоевали Богдан Яйцевский, Ярослав Доброхвалов и Александр Ахремов, которые достойно выступили в составе сборной России. Глава региона поздравил подростков, а также поблагодарил их родителей и педагогов за труд.

«Ребята, вы — наша гордость! Не останавливайтесь на достигнутом — впереди еще много ярких побед!» — пожелал Воробьев.