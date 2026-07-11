Выставка картин и фотографий открылась в Волоколамском библиотечном центре
В Волоколамском библиотечном центре 11 июля состоялась презентация выставки «Мир такой, как видишь ты». В экспозицию вошли фотографии 13-летнего Павла Сыроваткина и картины художницы из Твери Екатерины Тележкиной.
Как сообщила пресс-служба администрации городского округа, всего посетители могут увидеть более 40 живописных работ, написанных маслом, и около 30 снимков, которые помогут взглянуть на мир через призму искусства.
Павел Сыроваткин, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра, давно увлекается творчеством — лепкой, выжиганием, созданием аппликаций и коллажей. При поддержке родителей и педагога Елены Головцовой он неоднократно участвовал в конкурсах и трижды становился стипендиатом Губернатора Московской области. Фотография стала для него новым способом самовыражения.
Екатерина Тележкина выставляется в Волоколамске во второй раз. Художница рассказала гостям о своем пути в живописи, источниках вдохновения и секретах мастерства.
Творческую атмосферу поддержали приглашенные артисты — Юлия Иванисова с вокальной композицией и актер волоколамского народного театра «На валу» Валерий Журавлев. Выставка будет работать до 30 июля.
Читайте также: