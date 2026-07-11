Выставка картин и фотографий открылась в Волоколамском библиотечном центре

11 июля 2026, 16:41

Фото: Администрация Волоколамский г.о.

В Волоколамском библиотечном центре 11 июля состоялась презентация выставки «Мир такой, как видишь ты». В экспозицию вошли фотографии 13-летнего Павла Сыроваткина и картины художницы из Твери Екатерины Тележкиной.