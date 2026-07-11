Подмосковные стрелки завоевали два золота на этапе Кубка России

11 июля 2026, 13:16

Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Победителем соревнований в упражнении «пистолет пневматический, соло» среди мужчин стал Антон Аристархов из Краснознаменска. Второе место занял представитель Иркутской области, а третье — спортсмен из ЯНАО.Еще одно золото подмосковные спортсмены завоевали в смешанной паре в упражнении «пистолет пневматический». Первыми оказались Антон Аристархов и Софья Никулина из Химок. Серебро досталось команде Москва-3, а бронзовые медали разделили коллективы Санкт-Петербург-1 и Москва-1.Ранее Антон Аристархов стал серебряным призером в упражнении «пистолет пневматический, 10 метров» среди мужчин, а Софья Никулина заняла второе место в аналогичной дисциплине среди женщин.Соревнования проходят в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» в селе Игнатово в Дмитровском городском округе. Они проводятся в рамках госпрограммы «Спорт России».