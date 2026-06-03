В Одинцовском округе временно изменят два автобусных маршрута

03 июня 2026, 15:32

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Схема движения автобусов №22 и №50, курсирующих в Одинцовском округе, изменится на время полного закрытия железнодорожного переезда в районе платформы Хлюпио. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Маршрут №22 связывает Ершово, Звенигород и станцию Голицыно, а маршрут №50 — квартал им. Маяковского в Звенигороде и станцию МЦД Одинцово.





«При движении от Звенигорода в направлении Голицына автобусы будут доезжать до ж/д переезда, разворачиваться и далее ехать до пункта назначения по временной схеме. Обслуживаться не будут остановки «Лесхоз» и «Хлюпино», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.