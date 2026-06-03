В Одинцовском округе временно изменят два автобусных маршрута
Схема движения автобусов №22 и №50, курсирующих в Одинцовском округе, изменится на время полного закрытия железнодорожного переезда в районе платформы Хлюпио. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Маршрут №22 связывает Ершово, Звенигород и станцию Голицыно, а маршрут №50 — квартал им. Маяковского в Звенигороде и станцию МЦД Одинцово.
«При движении от Звенигорода в направлении Голицына автобусы будут доезжать до ж/д переезда, разворачиваться и далее ехать до пункта назначения по временной схеме. Обслуживаться не будут остановки «Лесхоз» и «Хлюпино», — говорится в сообщении.При движении от Голицына в Звенигород будет работать тот же принцип: до переезда маршрут останется прежним, а перекрытый участок автобусы начнут объезжать. Без обслуживания временно останутся остановки Лесхоз», «Скоротово» и «Чернобылец».