На поле у реки Пахры в Подольске проведут фестиваль «Славянское подворье»

19 августа 2025, 22:45

Видео: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Глава Подольска Григорий Артамонов пригласил всех на фестиваль «Славянское подворье», который состоится 30 августа на живописном поле у реки Пахры в Дубровицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«В Дубровицах развернутся масштабные народные гуляния – ярко, широко и по-русски. В одном месте соединятся разные эпохи, чтобы каждый ощутил мощь и духовность нашей Родины, её богатую историю и культуру. Приходите всей семьёй», – пригласил Артамонов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

