На поле у реки Пахры в Подольске проведут фестиваль «Славянское подворье»
Видео: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Глава Подольска Григорий Артамонов пригласил всех на фестиваль «Славянское подворье», который состоится 30 августа на живописном поле у реки Пахры в Дубровицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В Дубровицах развернутся масштабные народные гуляния – ярко, широко и по-русски. В одном месте соединятся разные эпохи, чтобы каждый ощутил мощь и духовность нашей Родины, её богатую историю и культуру. Приходите всей семьёй», – пригласил Артамонов.Как рассказали в администрации, хедлайнером вечера станет Татьяна Куртукова, песню которой «Матушка Земля» поют в России и далеко за её пределами. К фестивалю готовят концертную программу, на которой выступят исполнители и коллективы Москвы и Подмосковья, Тверской и Калужской области, в том числе кавер-группа «Заряд».
Гостей ждут увлекательные тематические площадки, где можно будет прикоснуться к крестьянскому быту и традициям. На празднике настоящие русские богатыри покажут свою силу в кулачных боях. Гости фестиваля смогут заглянуть в ресторанный дворик попробовать блюда кухонь народов России и мира.
В прошлом году фестиваль посетило рекордное число гостей – более 85 тыс.