Фестиваль «Традиция» отметит 10-летие в усадьбе Захарово 12 июля
12 июля в Музее-заповеднике А.С. Пушкина и парке Захарово в Одинцовском округе пройдет юбилейный фестиваль «Традиция». Мероприятие, созданное писателем Захаром Прилепиным и режиссёром Эдуардом Бояковым, в этом году отмечает 10 лет, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Фестиваль традиционно объединит музыку, литературу и семейный отдых на открытом воздухе. Гостей ждут семь тематических площадок с концертами групп «Калинов мост», «Аффинаж», «Лампасы», «Ихтис», «Кукуруза», а также выступления Таисии Краснопевцевой, Евгении Смольяниновой, Джанго, Маши Макаровой и других артистов.
В программе — лекции Захара Прилепина, Эдуарда Боякова, философов Бориса Акимова и Олега Степанова, спектакль Игоря Караулова, презентация новой книги Анны Ревякиной и другие мероприятия.
Для детей на Большой поляне откроется «Мастерская ремесел», где можно будет создать украшения, сделать куклу, освоить чеканку и сыграть в русские народные игры.
Завершит фестивальный день праздничный гала-концерт в честь 10-летнего юбилея. Вход на все мероприятия свободный. Подробности — на официальном сайте фестиваля.
Мероприятие проводится при поддержке Минкульта РФ в рамках нацпроекта «Семья», Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Подмосковья и администрации Одинцовского округа.
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