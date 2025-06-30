Фестиваль «Традиция» отметит 10-летие в усадьбе Захарово 12 июля

30 июня 2025, 17:23

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

12 июля в Музее-заповеднике А.С. Пушкина и парке Захарово в Одинцовском округе пройдет юбилейный фестиваль «Традиция». Мероприятие, созданное писателем Захаром Прилепиным и режиссёром Эдуардом Бояковым, в этом году отмечает 10 лет, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.