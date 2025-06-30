Стартап подмосковного студента Зеньковича победил в конкурсе «Создай НАШЕ»
Студент Московского физико-технического института в Долгопрудном Алексей Зенькович стал одним из победителей федерального конкурса «Создай НАШЕ». Он получил грант в 1 млн рублей на развитие программно-аппаратного комплекса цифрового помощника для управления производством с автоматизированным оборудованием FactoryDirector, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Подмосковья.
«Грант позволит нам ускорить разработку ИИ-модулей, в том числе системы маршрутных листов. Мы закупим оборудование, усилим команду и запустим пилотные проекты с новыми заказчиками. Уверен, что экспертиза акселератора и финансовая поддержка помогут нам выйти на новые рынки и расширить каналы продаж», – поделился планами Зенькович.В ближайшее время команда рассчитывает интегрировать новые ИИ-решения для автоматизации процессов на производствах, чтобы сделать систему мощнее и удобнее для операторов.
Основатели стартапа – выпускники Лицея научно-инженерного профиля, расположенного в Королёве. В 2023 году команда студентов МФТИ выступила в стартап-клубе «Берёзовая роща». Получив приглашение от чайной фабрики, студенты исследовали площадку, выявили простои оборудования, разрывы между информационными системами и предложили решения. Так родилась идея FactoryDirector.
Система в реальном времени отслеживает состояние оборудования, предсказывает поломки, ускоряет коммуникацию между отделами и облегчает обучение персонала. Согласно расчётам, внедрение комплекса повышает эффективность предприятия и может увеличить прибыль до 10%.
Федеральный конкурс «Создай НАШЕ» – совместное мероприятие Агентства стратегических инициатив, Корпорации МСП и фонда «Молодёжная предпринимательская инициатива». В этом году конкурс объединил более 7 тыс. участников из всех регионов страны. Победителями стали 30 молодых предпринимателей.