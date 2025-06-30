Стартап подмосковного студента Зеньковича победил в конкурсе «Создай НАШЕ»

30 июня 2025, 17:03

оригинал Фото: Алексей Зенькович

Студент Московского физико-технического института в Долгопрудном Алексей Зенькович стал одним из победителей федерального конкурса «Создай НАШЕ». Он получил грант в 1 млн рублей на развитие программно-аппаратного комплекса цифрового помощника для управления производством с автоматизированным оборудованием FactoryDirector, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Подмосковья.







«Грант позволит нам ускорить разработку ИИ-модулей, в том числе системы маршрутных листов. Мы закупим оборудование, усилим команду и запустим пилотные проекты с новыми заказчиками. Уверен, что экспертиза акселератора и финансовая поддержка помогут нам выйти на новые рынки и расширить каналы продаж», – поделился планами Зенькович.