В Подмосковье готовят обновлённую программу по формированию доступной среды

30 июня 2025, 17:12

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Расширенную программу по созданию безбарьерной среды в общественных пространствах готовят в Московской области. В настоящее время проводятся обследования, их планируют завершить до 1 августа. Об этом сообщил зампред областного правительства — министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.







«До 1 августа мы планируем закончить обследование городских территорий, а также объектов спорта и культуры. По итогам этой работы будет составлен список приоритетных мест для улучшения, выявлены элементы, требующие доработки или замены. Кроме того, мы рассчитаем стоимость работ и разработаем план мероприятий на 2025 и 2026 годы. После этого начнем поэтапно обновлять и улучшать», — сказал Михаил Хайкин.