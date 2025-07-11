На площадках Московской области пройдёт фестиваль уличного кино

11 июля 2025, 19:27

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На подмосковных площадках с 14 июля по 10 августа в рамках Всероссийского фестиваля уличного кино проведут показы лучших российских короткометражных фильмов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.







Жителей и гостей региона ждут лучшие короткометражки прошлых лет, уже полюбившиеся зрителям, а также яркие работы молодых российских режиссёров. Кинопоказы пройдут в двух форматах: в парках на свежем воздухе и в залах культурно-досуговых центров», – рассказали в ведомстве.