Участниками ночного забега в Королёве станут звёздные спортсмены
В Королёве 15 августа состоится ночной забег. Его участниками вместе с любителями бега станут известные российские спортсмены, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На старт выйдут легкоатлет, победитель и призёр международных марафонов и чемпионатов России Юрий Чечун, футболист, обладатель Суперкубка России и бронзовый призёр чемпионата Европы Дмитрий Сычёв, футболист, чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России и участник Кубка конфедераций Дмитрий Тарасов.
Для участников пройдёт автограф-сессия со звёздными гостями.
«Ночной забег» – это уникальная возможность совершить пробежку по вечернему городу, увидеть закат и первые звёзды, активно и насыщенно провести вечер с близкими и друзьями. Трасса «Ночного забега» будет проходить по традиционному маршруту «Космического марафона». Стартово-финишный городок будет расположен на площади у Центрального дворца культуры им. М.И. Калинина. Для спортсменов и болельщиков подготовили масштабную культурно-развлекательную программу», – рассказали в министерстве.
Участники преодолеют дистанции пять и 10 километров. Также будет организован детский забег на 500 метров без хронометража. Регистрация для маленьких любителей бега пройдёт в день мероприятия. Лимит участников детского забега – 150 человек.