Участниками ночного забега в Королёве станут звёздные спортсмены

14 августа 2026, 20:51

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Королёве 15 августа состоится ночной забег. Его участниками вместе с любителями бега станут известные российские спортсмены, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





На старт выйдут легкоатлет, победитель и призёр международных марафонов и чемпионатов России Юрий Чечун, футболист, обладатель Суперкубка России и бронзовый призёр чемпионата Европы Дмитрий Сычёв, футболист, чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России и участник Кубка конфедераций Дмитрий Тарасов.



Для участников пройдёт автограф-сессия со звёздными гостями.

«Ночной забег» – это уникальная возможность совершить пробежку по вечернему городу, увидеть закат и первые звёзды, активно и насыщенно провести вечер с близкими и друзьями. Трасса «Ночного забега» будет проходить по традиционному маршруту «Космического марафона». Стартово-финишный городок будет расположен на площади у Центрального дворца культуры им. М.И. Калинина. Для спортсменов и болельщиков подготовили масштабную культурно-развлекательную программу», – рассказали в министерстве.