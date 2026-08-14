Музей-заповедник «Мелихово» приглашает на праздник народных традиций «Три Спаса»

14 августа 2026, 20:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» 22 августа пройдёт ежегодный праздник народных традиций «Три Спаса». Посетителям предложат за один день отпраздновать Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Участники смогут сыграть на свежем воздухе в необычные «яблочные шашки», принять участие в мастер-классах и посмотреть театрализованные инсценировки рассказов Чехова.



Фолк-арт проект «Мода от народа» познакомит с традиционными нарядами разных регионов России. Зрители увидят подлинные этнографические костюмы из частных собраний и коллекций Центра «Истоки». Помимо этого, состоится дефиле современной одежды в этническом стиле.

«В рамках праздника пройдёт художественно-просветительский выставочный проект «Дом с самоваром». В экспозиции – предметы из коллекции художника и педагога, члена Творческого союза художников России Екатерины Ульяновой. Среди них – антикварные жаровые самовары XIX-XX веков, советские куклы-чайницы. Посетители узнают историю появления самовара, познакомятся с тонкостями традиционного русского чаепития», – рассказали в ведомстве.