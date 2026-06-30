В Подмосковье продлили возможность не согласовывать облик нежилых зданий

30 июня 2026, 17:39

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Возвращение обязательного согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) нежилых зданий площадью менее полутора тысяч квадратных метров в Московской области отложили до 1 октября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





Возможность строительства без согласования АГО ввели как временную меру для поддержки предпринимателей.





«Согласовывать не требуется также облик индивидуальных и блокированных жилых домов, если в ряду их не более двух, а также автозаправок, гаражей и др.», — говорится в сообщении.