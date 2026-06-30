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В Подмосковье продлили возможность не согласовывать облик нежилых зданий

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Возвращение обязательного согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) нежилых зданий площадью менее полутора тысяч квадратных метров в Московской области отложили до 1 октября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.



Возможность строительства без согласования АГО ввели как временную меру для поддержки предпринимателей.

«Согласовывать не требуется также облик индивидуальных и блокированных жилых домов, если в ряду их не более двух, а также автозаправок, гаражей и др.», — говорится в сообщении.
При этом в некоторых случаях согласование необходимо даже для нежилых построек, не превышающих указанный метраж. Это объекты здравоохранения, культуры, образования, спорта и соцобслуживания.
Лев Каштанов

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