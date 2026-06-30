В Химках построят бетонное производство за 520 миллионов рублей

30 июня 2026, 17:21

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Химки появится производство индивидуальных железобетонных изделий и архитектурного бетона. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Под этот проект компании АО «Технопарк» получило земельный участок площадью три гектара без проведения торгов.

«Инвестпроект предусматривает строительство производственно-испытательного корпуса площадью более трёх тысяч квадратных метров. Объём инвестиций составит 520 миллионов рублей. На предприятии создадут 100 рабочих мест», – отметила Зиновьева.