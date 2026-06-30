В Химках построят бетонное производство за 520 миллионов рублей
В городском округе Химки появится производство индивидуальных железобетонных изделий и архитектурного бетона. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Под этот проект компании АО «Технопарк» получило земельный участок площадью три гектара без проведения торгов.
«Инвестпроект предусматривает строительство производственно-испытательного корпуса площадью более трёх тысяч квадратных метров. Объём инвестиций составит 520 миллионов рублей. На предприятии создадут 100 рабочих мест», – отметила Зиновьева.Проект планируют реализовать в период с третьего квартала 2026 года по 2035 год. На предприятии разместят оборудование для производства индивидуальных железобетонных изделий и архитектурного бетона, испытательно-лабораторный комплекс, грузоподъёмные механизмы и складские зоны. После выхода на проектную мощность предприятие сможет каждый год выпускать 15 500 квадратных метров индивидуальных железобетонных изделий и архитектурного бетона.
Землю компании предоставили в рамках программы поддержки инвесторов, известной под номером постановления 272. Механизм позволяет получать участки без торгов при условии выполнения инвестиционных обязательств. В этом случае инвестор вправе выкупить землю за 15% от кадастровой стоимости