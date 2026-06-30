У ДК в деревне Евсеево выступили танцоры и музыканты
Концерт «Ритмы улиц», посвящённый Дню молодёжи, состоялся на открытой площадке перед Домом культуры в деревне Евсеево Павлово-Посадского городского округа в воскресенье, 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба ДК.
Для зрителей выступили как местные коллективы, так и артисты из дома культуры «Павлово-Покровский».
«Танцевальная группа «Контраст» представила зажигательные хореографические номера, а специальными гостями стали группы «Общество Белый шум» и «Пряники ЖУ»: они исполнили всеми любимые песни под живой аккомпанемент», — говорится в сообщении.Артисты подарили собравшимся массу приятных эмоций и заработали аплодисменты.
Ранее сообщалось, что коллективы ДК «Электрогорска» дали концерт в воинской части.