Фестиваль в Клину и проект «Ночь Чайковского» собрали 30 000 зрителей
За 10 дней фестиваля искусств П.И. Чайковского на его мероприятиях побывали свыше 14 600 человек. Такие данные привели в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проходил с 26 июня по 5 июля в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину. Концерт «Ночь Чайковского», состоявшийся 4 июля в усадьбе Демьяново, посетили 15 000 зрителей. Таким образом, мероприятия, посвящённые творчеству великого русского композитора, собрали порядка 30 000 гостей.
«Особенность фестиваля – в том, что концерты проходят в формате опен-эйр. По традиции их проводят на Большой поляне музея-заповедника. Уникальная сцена для выступлений каждый год возводится заново по авторским эскизам. Кроме того, в рамках фестиваля прошли концерты в Сестрорецком парке и на Советской площади Клина, в детской школе искусств им. П.И. Чайковского. В музее-заповеднике композитора состоялись кинопоказы, работали выставки», – рассказали в министерстве.
В фестивале участвовали Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением народного артиста СССР, Героя Труда Юрия Башмета – художественного руководителя фестиваля, знаменитый пианист Денис Мацуев, актёр Евгений Миронов, артисты балета ведущих театров страны и многие другие.
Зрители увидели и услышали симфонические, вокальные и инструментальные произведения П.И. Чайковского, спектакль-концерт «Бедные люди» с Евгением Мироновы, редко звучащую оперу Чаковского «Орлеанская дева» и прочие выступления.