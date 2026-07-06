Фестиваль в Клину и проект «Ночь Чайковского» собрали 30 000 зрителей

06 июля 2026, 21:47

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО / Маргарита Бельская

За 10 дней фестиваля искусств П.И. Чайковского на его мероприятиях побывали свыше 14 600 человек. Такие данные привели в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Фестиваль проходил с 26 июня по 5 июля в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину. Концерт «Ночь Чайковского», состоявшийся 4 июля в усадьбе Демьяново, посетили 15 000 зрителей. Таким образом, мероприятия, посвящённые творчеству великого русского композитора, собрали порядка 30 000 гостей.



Ю. Башмет (Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО / Маргарита Бельская)



«Особенность фестиваля – в том, что концерты проходят в формате опен-эйр. По традиции их проводят на Большой поляне музея-заповедника. Уникальная сцена для выступлений каждый год возводится заново по авторским эскизам. Кроме того, в рамках фестиваля прошли концерты в Сестрорецком парке и на Советской площади Клина, в детской школе искусств им. П.И. Чайковского. В музее-заповеднике композитора состоялись кинопоказы, работали выставки», – рассказали в министерстве.

Д.Мацуев (Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО / Маргарита Бельская)