В Клину в рамках фестиваля искусств Чайковского прошёл вечер джаза
Около 1500 зрителей собрал вечер джаза, который прошёл в рамках XII Международного фестиваля искусств имени Чайковского. Перед зрителями выступили Мариам Мерабова и её группа Miraif.
Певица с мощным, бархатным голосом исполнила несколько хитов, среди которых были такие знаковые композиции, как I'll Never Fall In Love Again, Someone to Watch Over Me, My Funny Valentine и другие.
Со сцены звучали не только джаз, но и блюз, ритм-энд-блюз, рок. Артистка подчеркнула, что ритмика для неё – жизнь, и она хочет рассказать об этом
миру.
В завершение полуторачасового концерта зал аплодировал стоя и долго не отпускал артистов со сцены, даря им букеты цветов и выражая благодарность за выступление в Клину.
Для джазовой исполнительницы Мерабовой этот город – часть её личной истории. В Государственном мемориальном музыкальном музе-заповеднике Петра Чайковского она получала свой студенческий билет, когда поступила в Мерзляковку.
Читайте также: