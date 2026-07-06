В Клину в рамках фестиваля искусств Чайковского прошёл вечер джаза

06 июля 2026, 14:15

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Данила Кирьянов

Около 1500 зрителей собрал вечер джаза, который прошёл в рамках XII Международного фестиваля искусств имени Чайковского. Перед зрителями выступили Мариам Мерабова и её группа Miraif.