В Коломне стартовал III областной семейный фестиваль «Рябинушка»

04 июля 2026, 15:30

Фото: Марина Анисимова

На Соборной площади Коломенского кремля стартовал III областной семейный фестиваль «Рябинушка». Праздник, ставший для Коломны уже традиционным, вновь собрал сотни гостей накануне Дня семьи, любви и верности.







Фестиваль пройдёт в этом году 3 и 4 июля. Для посетителей подготовлена насыщенная программа: концерты, мастер-классы по народным ремёслам, игровые зоны, фотоуголки и семейные мероприятия. Главным музыкальным событием дня стало выступление певицы Тоси Чайкиной.



Глава городского округа Коломна Александр Гречищев открыл фестиваль и поздравил участников. Он подчеркнул, что семья остаётся главной опорой для общества.





«Семья всегда была и остаётся основой нашего государства. Именно в семье человек учится различать добро и зло, уважать труд и нести ответственность», — подчеркнул Александр Гречищев.





Мастер-классы стали одними из самых популярных мероприятий. На них гости учатся плести цветочные венки, создавать кокошники, текстильные бусы и лоскутных птиц. Как рассказала ведущая мастер-классов Наталья, творческие зоны вызвали большой интерес у посетителей. Организаторы планируют увеличить количество семейных мероприятий и встреч, посвящённых народным традициям.