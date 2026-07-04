В Коломне стартовал III областной семейный фестиваль «Рябинушка»
На Соборной площади Коломенского кремля стартовал III областной семейный фестиваль «Рябинушка». Праздник, ставший для Коломны уже традиционным, вновь собрал сотни гостей накануне Дня семьи, любви и верности.
Фестиваль пройдёт в этом году 3 и 4 июля. Для посетителей подготовлена насыщенная программа: концерты, мастер-классы по народным ремёслам, игровые зоны, фотоуголки и семейные мероприятия. Главным музыкальным событием дня стало выступление певицы Тоси Чайкиной.
Глава городского округа Коломна Александр Гречищев открыл фестиваль и поздравил участников. Он подчеркнул, что семья остаётся главной опорой для общества.
Глава городского округа Коломна Александр Гречищев открыл фестиваль и поздравил участников. Он подчеркнул, что семья остаётся главной опорой для общества.
«Семья всегда была и остаётся основой нашего государства. Именно в семье человек учится различать добро и зло, уважать труд и нести ответственность», — подчеркнул Александр Гречищев.
Мастер-классы стали одними из самых популярных мероприятий. На них гости учатся плести цветочные венки, создавать кокошники, текстильные бусы и лоскутных птиц. Как рассказала ведущая мастер-классов Наталья, творческие зоны вызвали большой интерес у посетителей. Организаторы планируют увеличить количество семейных мероприятий и встреч, посвящённых народным традициям.