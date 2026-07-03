В Новом Иерусалиме на следующей неделе стартует фестиваль «Лето. Музыка. Музей»

03 июля 2026, 19:32

Видео: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном историко-художественном Музее «Новый Иерусалим» с 8 по 12 июля пройдёт IX Музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





В этом году фестиваль посвящён 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Концерты объединят сочинения самого композитора и музыку тех, кто сыграл важную роль в развитии его художественного мира.

«Лето. Музыка. Музей» – событие, которое зрители ценят за единство классической музыки в превосходном исполнении, изобразительного искусства и потрясающего вида, который открывает просторы Русской Палестины. Каждый год это триединство подчеркивает главная тема фестиваля. На этот раз он посвящён Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Такие мероприятия – то, за чем обязательно стоит ехать в Подмосковье», – отметил, министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Вы услышите музыку Шостаковича, Мусоргского, Малера, Вагнера, Римского-Корсакова, Глазунова, Прокофьева, Хиндемита и Стравинского в исполнении лучших российских оркестров, солистов и дирижёров», – рассказал художественный руководитель фестиваля Дмитрий Юровский.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Лето. Музыка. Музей» – особое пространство, где музыка становится частью летнего пейзажа и повседневной жизни. Фестиваль представляет уникальную атмосферу места: открытый воздух, природный ландшафт и величественный силуэт Ново-Иерусалимского монастыря. Это больше чем фестиваль, это гармония трёх начал: лето, музыка и музей», – сказал президент фестиваля Максим Дунаевский.