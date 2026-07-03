В Новом Иерусалиме на следующей неделе стартует фестиваль «Лето. Музыка. Музей»
Видео: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Государственном историко-художественном Музее «Новый Иерусалим» с 8 по 12 июля пройдёт IX Музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
В этом году фестиваль посвящён 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Концерты объединят сочинения самого композитора и музыку тех, кто сыграл важную роль в развитии его художественного мира.
«Лето. Музыка. Музей» – событие, которое зрители ценят за единство классической музыки в превосходном исполнении, изобразительного искусства и потрясающего вида, который открывает просторы Русской Палестины. Каждый год это триединство подчеркивает главная тема фестиваля. На этот раз он посвящён Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Такие мероприятия – то, за чем обязательно стоит ехать в Подмосковье», – отметил, министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов
Концерты проходят под открытым небом на территории музея «Новый Иерусалим» с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь. Для гостей открыты выставки музея.
«Вы услышите музыку Шостаковича, Мусоргского, Малера, Вагнера, Римского-Корсакова, Глазунова, Прокофьева, Хиндемита и Стравинского в исполнении лучших российских оркестров, солистов и дирижёров», – рассказал художественный руководитель фестиваля Дмитрий Юровский.
В числе участников – Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Российский национальный оркестр, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, дирижёры Дмитрий Юровский, Федор Безносиков, Филипп Чижевский, виолончелист Александр Рудин.
«Лето. Музыка. Музей» – особое пространство, где музыка становится частью летнего пейзажа и повседневной жизни. Фестиваль представляет уникальную атмосферу места: открытый воздух, природный ландшафт и величественный силуэт Ново-Иерусалимского монастыря. Это больше чем фестиваль, это гармония трёх начал: лето, музыка и музей», – сказал президент фестиваля Максим Дунаевский.Перед концертами зрители по традиции могут посетить выставки музея «Новый Иерусалим».