Фестиваль в Раменском объединил культурные, творческие и патриотические элементы
На территории Покровского храма села Карпово Раменского муниципального округа провели VIII православный семейный фестиваль «Ромашковое поле». Мероприятие было посвящено Дню семьи, любви и верности, а также 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу, объединившую культурные, творческие и патриотические элементы. В музыкальной части мероприятия выступили кавер-группа TRUBACHI, певицы Полина Елисейская, Валентина Яньшина и Наталья Ломако, солисты ансамбля Росгвардии, артисты проекта «Молодая опера» и народный хор «Кантилена», – рассказали в администрации.Творческая составляющая фестиваля включала мастер-классы по гончарному делу, старинной росписи, изготовлению оловянных солдатиков и флористике. Местные мастера представили на ярмарке уникальные изделия.
Для юных гостей подготовили программу с катанием на катамаране, батутами, бумажным шоу, играми и конкурсами.
Особое внимание уделили благотворительным акциям «Белый цветок» и «Письмо солдату». Посетители также приняли участие в экскурсиях по храму и традиционных русских хороводах.