Фестиваль в Раменском объединил культурные, творческие и патриотические элементы

14 июля 2025, 12:38

Фото: Раменский медиацентр

На территории Покровского храма села Карпово Раменского муниципального округа провели VIII православный семейный фестиваль «Ромашковое поле». Мероприятие было посвящено Дню семьи, любви и верности, а также 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.







«Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу, объединившую культурные, творческие и патриотические элементы. В музыкальной части мероприятия выступили кавер-группа TRUBACHI, певицы Полина Елисейская, Валентина Яньшина и Наталья Ломако, солисты ансамбля Росгвардии, артисты проекта «Молодая опера» и народный хор «Кантилена», – рассказали в администрации.