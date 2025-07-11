В отдалённые сёла Раменского округа приедет мобильный флюорограф

11 июля 2025, 15:53

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Мобильный флюорограф Раменской больницы придет в июле в несколько отдалённых населённых пунктов муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Жители смогут пройти обследование, которое позволяет выявить на ранних стадиях заболевания сердечно-сосудистой системы и лёгких, включая туберкулёз и онкологию.





«В понедельник, 14 июля, мобильный флюорограф будет работать у Островецкой амбулатории, с 15 по 17 июля обследование смогут пройти жители, прикреплённые к Софьинской амбулатории, а 18 июля — прикреплённые к Юровской амбулатории», — говорится в сообщении.