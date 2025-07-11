В отдалённые сёла Раменского округа приедет мобильный флюорограф
Мобильный флюорограф Раменской больницы придет в июле в несколько отдалённых населённых пунктов муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Жители смогут пройти обследование, которое позволяет выявить на ранних стадиях заболевания сердечно-сосудистой системы и лёгких, включая туберкулёз и онкологию.
«В понедельник, 14 июля, мобильный флюорограф будет работать у Островецкой амбулатории, с 15 по 17 июля обследование смогут пройти жители, прикреплённые к Софьинской амбулатории, а 18 июля — прикреплённые к Юровской амбулатории», — говорится в сообщении.24 июля мобильный флюорограф приедет к Карповскому фельдшерско-акушерскому пункту, 25 июля — к Нижне-Мячковскому ФАПу. Людей, проживающих в Денежниковском интернате, будут обследовать с 21 по 23 июля. Для пациентов Чулковской поликлиники мобильный флюорограф будет работать 28-29 июля, а у Удельнинской поликлиники — 30-31 июля.
Для того, чтобы пройти обследование, пациенту нужно записаться у своего терапевта.