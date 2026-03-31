Фестиваль «Зарайская весна» собрал более 400 гостей
В субботу в Зарайском центральном парке во второй раз прошел фестиваль искусств «Зарайская весна», посвященный особенностям уникальной культуры округа. Мероприятие объединило более 400 человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для гостей выступил театр ростовых кукол «СОФИТ» из Воскресенска, была организована выставка «Зарайск глазами художников», а также поэтический вечер от объединения «Зарайская лира». В тематической фотозоне, посвященной жизни и творчеству уроженки Зарайска, народной артистки СССР Валентины Сперантовой, посетители смогли сделать памятные снимки. Актеры Зарайского народного театра представили пьесу «Мужчина и женщина». Праздничную атмосферу дополнил концерт фольклорного театра «Вечерка».
Для юных посетителей парка провели развлекательную программу «Зарайское разноцветье» и творческие мастер-классы. Коллектив «Искусницы Зарайска» представил свои работы на ярмарке декоративно-прикладного творчества. Желающие могли согреться горячим чаем на тематической чайной станции.
Мероприятие прошло при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).
