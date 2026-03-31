В Павлово-Посадском округе готовятся к безопасному пропуску паводковых вод

31 марта 2026, 15:15

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Работу по безопасному пропуску паводковых вод проводят в Павлово-Посадском округе. Сейчас уровень воды в Клязьме находится в рамках нормы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В рамках противопаводковых мероприятий мониторинг водоёмов проводится круглосуточно. В бригады по борьбе с подтоплениями входят более 170 человек. В их распоряжении два плавсредства и 46 единиц прочей техники.





«В настоящее время в округе фиксируются локальные подтопления придомовых территорий из-за таяния снега. Каждое обращение рассматривается индивидуально, при необходимости организуется откачка воды», — говорится в сообщении.