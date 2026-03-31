На трассу М-12 вывели беспилотные грузовики
Движение беспилотных грузовиков запустили на трассе М-12 «Восток». Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
Участие в открытии принял по видеосвязи президент России Владимир Путин. Он заявил, что эту технологию распространят и на другие крупные транспортные артерии.
«Сейчас единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединил Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения такого умного транспорта будет распространена и на другие федеральные трассы. Благодарю специалистов, которые воплощают в жизнь эти значимые проекты, за весомый вклад в общее дело», — сказал Владимир Путин.Общее число беспилотных грузовиков в настоящее время составляет более 95. Зампред российского правительства Виталий Савельев отметил, что к 2030 году их количество планируют довести до четырёх тысяч. А министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что экспериментальная проездка беспилотных грузовиков из Петербурга в Казань заняла 24 часа — на 34 часа меньше, чем обычно.