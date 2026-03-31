В Дубне объявили об успешном прохождении первого пика паводка
В Дубне 31 марта был успешно пройден первый снеговой пик паводка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа со ссылкой на актуальную информацию Федерального агентства водных ресурсов.
Мониторинг ситуации продолжается. По сравнению с понедельником уровень воды в нижнем бьефе Волги вырос всего на 15 сантиметров, в верхнем – на восемь сантиметров. Шесть щитов плотины по-прежнему открыты полностью. Сброс воды составляет 1332 кубометров в секунду.
Глава наукограда Максим Тихомиров в ходе регулярного объезда города заехал на площадку в районе Центральной и Южной канав. Там для защиты от паводка установили насосные станции.
«Все специалисты на месте, насосы в рабочем состоянии. В случае необходимости, если уровень воды в канаве превысит отметку 114 метров по Балтийской системе, сотрудники Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы готовы в течение 15 минут запустить насосные станции в работу», – сказал Тихомиров.
В МЧС для обеспечения безопасности рекомендовали жителям домов в СНТ «Заря-1» и «Заря-2», находящимся в зоне возможного подтопления, убрать с участков технику и другие предметы. Также стоит проверить подвалы, защитить колодцы, подготовить документы и продумать план действий.
При возникновении нештатных ситуаций следует звонить в экстренную службу 112.