В Дубне объявили об успешном прохождении первого пика паводка

31 марта 2026, 16:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне 31 марта был успешно пройден первый снеговой пик паводка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа со ссылкой на актуальную информацию Федерального агентства водных ресурсов.





Мониторинг ситуации продолжается. По сравнению с понедельником уровень воды в нижнем бьефе Волги вырос всего на 15 сантиметров, в верхнем – на восемь сантиметров. Шесть щитов плотины по-прежнему открыты полностью. Сброс воды составляет 1332 кубометров в секунду.



Глава наукограда Максим Тихомиров в ходе регулярного объезда города заехал на площадку в районе Центральной и Южной канав. Там для защиты от паводка установили насосные станции.

«Все специалисты на месте, насосы в рабочем состоянии. В случае необходимости, если уровень воды в канаве превысит отметку 114 метров по Балтийской системе, сотрудники Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы готовы в течение 15 минут запустить насосные станции в работу», – сказал Тихомиров.