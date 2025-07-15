Фестиваль живой музыки «Тугофест» собрал в Шатуре 50 коллективов

15 июля 2025, 15:06

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Русский рок, металл, панк и танцы на три дня объединили любителей живой музыки на речке Поля. Там прошёл ежегодный фестиваль «Тугофест», на который в этом году приехали 50 коллективов, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Шатура.







«В нашем округе с начала 2000-х годов – огромное количество тяжёлых групп. Мы решили объединить их под единой эгидой, позвать друзей и знакомых со всей страны», – рассказал один из организаторов фестиваля Виталий Кузин.

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура



«У нас семь альбомов, и каждый альбом – новая веха. В первую очередь, это русский рок с элементами и панка, и металла, и альтернативы. Поём о жизни, о нас, о Руси-матушке, обо всём», – рассказали участники группы.