В Шатуре снесли полуразрушенное здание ФАПа
Аварийное здание фельдшерско-акушерского пункта снесли в деревне Бордуки городского округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Двухэтажное здание ФАПа было построено в 80-х годах двадцатого века. Его общая площадь составляла немногим более 75 квадратных метра.
«Со временем надёжность и прочность строительных конструкций значительно снизилась, в связи с чем здание вывели из эксплуатации. Затем в ФАПе произошёл пожар. После этого строение признали аварийным и подлежащим сносу. Демонтаж постройки провели в июне», — говорится в сообщении.Сейчас участок, который занимал ФАП, полностью освобождён от здания и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа ещё не приняла.