В Шатуре снесли полуразрушенное здание ФАПа

14 июля 2025, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийное здание фельдшерско-акушерского пункта снесли в деревне Бордуки городского округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Двухэтажное здание ФАПа было построено в 80-х годах двадцатого века. Его общая площадь составляла немногим более 75 квадратных метра.





«Со временем надёжность и прочность строительных конструкций значительно снизилась, в связи с чем здание вывели из эксплуатации. Затем в ФАПе произошёл пожар. После этого строение признали аварийным и подлежащим сносу. Демонтаж постройки провели в июне», — говорится в сообщении.