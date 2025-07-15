В шатурском посёлке Осаново-Дубовое установили памятник зубру

15 июля 2025, 12:11

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Необычный памятник зубру установили в посёлке Осаново-Дубовое муниципального округа Шатура, скульптуру создал молодой художник Дмитрий Лопатин. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Дмитрий Лопатин сам родом из посёлка, там он провёл детство, а сейчас приезжает туда навестить родителей. Дмитрий создаёт полигональные скульптуры из металла — объёмные фигуры, состоящие из множества многоугольников. И он решил воссоздать в этом стиле памятник зубру, который когда-то стоял в Осаново-Дубовом.





«Мастер на собственные средства изготовил скульптуру, а мы помогли установить её. Сейчас ведём переговоры, чтобы дать возможность Дмитрию реализоваться как художнику», — сказал замглавы муниципального округа Шатура Вячеслав Федотов.