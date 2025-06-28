Фестиваль «Знай. Люби. Гордись. Приумножай» проходит в День молодежи в Балашихе
28 июня в России отмечается День молодежи. Праздник охватывает все регионы страны и проходит под лозунгом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». Он отражает четыре ключевых аспекта: знание истории страны; любовь к Родине через личную вовлеченность и ответственность; гордость за достижения предков, уважение к традициям и сохранение памяти; созидательная активность, приумножающая достижения, которыми богата Россия.
В Подмосковье праздничные фестивали организованы в 42 городах. Центральной площадкой для мероприятия, организатором которого является Министерство информации и молодежной политики Московской области, стал Пестовский парк в Балашихе.
Губернатор региона Андрей Воробьёв рассказал, что в Подмосковье проживает более 2,1 млн представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.
«И очень приятно, что в большинстве своем это активные, целеустремленные, креативные молодые люди, неравнодушные к тому, что происходит в стране, в их родном городе. Они с удовольствием участвуют в различных акциях, предлагают свои идеи, инициируют новые проекты. Мы поддерживаем молодежь во всем – от учебы до общественной работы и творчества. И, конечно же, постарались организовать сегодня праздник так, чтобы интересно было каждому», — заявил Воробьёв.
Глава Московской области пожелал всем хорошего настроения, оставаться энергичными и сплоченными, а также воплощать в жизнь смелые планы на благо России и региона.
Пестовский парк стал эпицентром спорта и движения. Здесь проходят соревнования по уличному футболу и баскетболу, гонки на BMX и самокатах, силовой экстрим, танцы. В программе фестиваля есть и встреча с представителями Ассоциации ветеранов СВО, творческие мастер-классы, викторины от «Движения Первых» Московской области. В мероприятии участвуют около 1500 ребят со всего Подмосковья, а также из ДНР, ЛНР, Херсонской области и Абхазии.
Гости мероприятия смогут насладиться концертом молодых и перспективных музыкантов со всей России, которые представляют самые разные жанры – от поп-музыки до рока.
Ярким событием станет выступление победителей музыкального шоу талантов Первого канала «Наша новая музыка».
На сцене продемонстрируют свои таланты и ребята из Подмосковья — лауреат всероссийских и международных конкурсов Василиса Бушуева из Подольска и эксперт популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия» Ольга Бурлуцкая из Воскресенска.