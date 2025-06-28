Фестиваль «Знай. Люби. Гордись. Приумножай» проходит в День молодежи в Балашихе

28 июня 2025, 16:49

оригинал Фото: Ранет Матказин

28 июня в России отмечается День молодежи. Праздник охватывает все регионы страны и проходит под лозунгом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». Он отражает четыре ключевых аспекта: знание истории страны; любовь к Родине через личную вовлеченность и ответственность; гордость за достижения предков, уважение к традициям и сохранение памяти; созидательная активность, приумножающая достижения, которыми богата Россия.





В Подмосковье праздничные фестивали организованы в 42 городах. Центральной площадкой для мероприятия, организатором которого является Министерство информации и молодежной политики Московской области, стал Пестовский парк в Балашихе.



Губернатор региона Андрей Воробьёв рассказал, что в Подмосковье проживает более 2,1 млн представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.





«И очень приятно, что в большинстве своем это активные, целеустремленные, креативные молодые люди, неравнодушные к тому, что происходит в стране, в их родном городе. Они с удовольствием участвуют в различных акциях, предлагают свои идеи, инициируют новые проекты. Мы поддерживаем молодежь во всем – от учебы до общественной работы и творчества. И, конечно же, постарались организовать сегодня праздник так, чтобы интересно было каждому», — заявил Воробьёв.