Губернатор Подмосковья поздравил выпускников с окончанием школы
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников с окончанием школы. Видеообращение опубликовано в Телеграм-канале политического деятеля.
В текущем году аттестат получили 35 тысяч одиннадцатиклассников и порядка 100 тысяч девятиклассников в Подмосковье.
«Каждый из вас — уникален. За эти годы вы не только приобрели знания, но и прошли свой путь: нашли друзей, испытали радости, добились первых больших побед. Знаю, как вы сейчас переживаете, как строите планы на будущее. Пусть вас не пугают перемены — главное, что вы умеете мечтать и работать ради своих целей», — обратился к молодежи Воробьев.
Губернатор выразил благодарность учителям, родителям и наставникам выпускников, которые находились рядом, вдохновляли и учили жизни.
11-классникам Воробьев пожелал успешно поступить в вузы, а 9-классникам, продолжающим обучение в колледжах, суметь найти свое призвание и развить талант.
«Главное — не забывайте быть добрыми, открытыми, смелыми. Найдите дело, которое вдохновляет, друзей, которые поймут и поддержат, и идите к своей мечте уверенно», — заключил губернатор Подмосковья.