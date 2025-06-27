В Подмосковье подвели полугодовые итоги работы «Движения Первых»

27 июня 2025, 11:08

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Итоги работы подмосковного отделения «Движения Первых» за первые шесть месяцев 2025 года подвели на заседании Координационного совета при губернаторе по взаимодействию с Российским движением детей и молодёжи в Красногорске. В рамках мероприятия также обсудили дальнейшие планы движения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.







«Подмосковное отделение «Движения Первых» активно развивается. Сегодня в нем состоит более 422 тысяч школьников и студентов. Теперь у нас в каждом округе есть советы при главах, в рамках которых и реализуется основная деятельность на местах», — отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

«Смену посетили около 500 ребят, в том числе те, кто находится на учете профилактических органов. Этих ребят удалось вовлечь в позитивную, конструктивную повестку. Это положительный опыт», — сказала Екатерина Швелидзе.

«У нас запущена адресная служба поддержки «Поговорим». Туда может обратиться и ребенок, и взрослый, чтобы получить консультацию специалистов по любой актуальной проблеме. «Движение Первых» также разработало отдельный курс «Поговорим? Буллинг в детском коллективе». Это специальные короткие видеоуроки для взрослых, которые работают с детьми. Мы разработали также игру «Без обид», помогающую распознавать буллинг», — рассказала председатель регионального отделения «Движения Первых» Анастасия Бочарова.