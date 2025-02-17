«Шмакозявки не нужны»: Президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил о кризисе в поп-ММА

Камил Гаджиев (Фото: Телеграм @kamilgadzhievlive)
В настоящее время зрительский интерес к формату и жанру поп-ММА окончательно пропал. Такое мнение высказал президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он предположил, что сейчас это направление на стыке боевых единоборств и шоу может трансформироваться в какие-то другие проекты, наполнение и основной посыл которых будет похожим на то, что было в поп-ММА: трэш-ток, какие-то необычные и удивительные люди.
Напомним, что ещё недавно большой популярностью пользовались такие лиги, как Hardcore Fighting, Pravda Old School Boxing, «Наше Дело», Hype Fighting Championship, Epic Fighting Championship, Arena и «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Затем некоторые из этих организаций резко поменяли формат, у других возникли серьёзные финансовые проблемы.
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«Но это уже не должны быть шмакозявки, которые вчера еще спортом не занимались, а сегодня уже типа бойцы. Это должны быть люди, которых знают по спортивным успехам, но они из поп-ММА», — заявил известный тренер, промоутер и бизнесмен.
Напомним, что ещё недавно большой популярностью пользовались такие лиги, как Hardcore Fighting, Pravda Old School Boxing, «Наше Дело», Hype Fighting Championship, Epic Fighting Championship, Arena и «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Затем некоторые из этих организаций резко поменяли формат, у других возникли серьёзные финансовые проблемы.
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Александр Бойцов