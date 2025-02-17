Стали известны детали нового контракта хоккеиста Аймурзина с череповецкой «Северсталью»

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Нападающий череповецкой «Северстали» Данил Аймурзин 12 февраля заключил с клубом новый контракт. Соглашение между игроком и клубом будет действовать до конца сезона 2025/26, то есть до финиша следующего розыгрыша Кубка КХЛ.
Изданию Metaratings.ru стали известны финансовые условия нового контракта талантливого и «забивного» форварда. Согласно новым условиям соглашения, в следующем сезоне Аймурзин может заработать в сумме 36,5 миллиона рублей.
Отмечается, что 11,5 миллиона из этой суммы составят бонусы. Если говорить подробнее, то 10 миллионов игрок получит, если наберёт 45 очков по системе «гол + пас», ещё миллион выплатят нападающему за попадание в тройку лучших бомбардиров клуба, а 500 тысяч рублей — за попадание в тройку лучших игроков команды по показателю полезности. Легко подсчитать, что окладная часть в контракте зафиксирована на уровне 25 миллионов рублей.
В текущем сезоне 22-летний Данил Аймурзин забил за череповчан 28 шайб и сделал 19 голевых передач (47 очков). Его пооказатель полезности составляет «+ 4». Команда «Северсталь» занимает пятое место в Западной конференции и сегодня, 17 февраля, встречается с соседями по турнирной таблице питерским СКА.
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Отмечается, что 11,5 миллиона из этой суммы составят бонусы. Если говорить подробнее, то 10 миллионов игрок получит, если наберёт 45 очков по системе «гол + пас», ещё миллион выплатят нападающему за попадание в тройку лучших бомбардиров клуба, а 500 тысяч рублей — за попадание в тройку лучших игроков команды по показателю полезности. Легко подсчитать, что окладная часть в контракте зафиксирована на уровне 25 миллионов рублей.
В текущем сезоне 22-летний Данил Аймурзин забил за череповчан 28 шайб и сделал 19 голевых передач (47 очков). Его пооказатель полезности составляет «+ 4». Команда «Северсталь» занимает пятое место в Западной конференции и сегодня, 17 февраля, встречается с соседями по турнирной таблице питерским СКА.
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Александр Бойцов