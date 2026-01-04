Фигуристы из Химок вышли в финал областного конкурса-фестиваля «Хрустальный лёд»

04 января 2026, 14:17

Видео: пресс-служба администрации г.о. Химки

Представители Химок вошли в число финалистов конкурса-фестиваля фигурного катания «Хрустальный лёд», который проводится в Московской области под художественным руководством знаменитого спортсмена Ильи Авербуха. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Финалистами от Химок стала команда «Stepanova Team» и Валерия Энгельс.



