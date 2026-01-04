Фигуристы из Химок вышли в финал областного конкурса-фестиваля «Хрустальный лёд»
Видео: пресс-служба администрации г.о. Химки
Представители Химок вошли в число финалистов конкурса-фестиваля фигурного катания «Хрустальный лёд», который проводится в Московской области под художественным руководством знаменитого спортсмена Ильи Авербуха. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Финалистами от Химок стала команда «Stepanova Team» и Валерия Энгельс.
Отборочные туры «Хрустального льда» стартовали 2 января и завершатся 10 числа, они проводятся в разных округах региона. В рамках каждого тура зрителям демонстрируют ледовый спектакль Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья».«Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, уверенное владение техникой и артистизм, а их номера отличались выразительностью», — говорится в сообщении.
Финальный гала-концерт фестиваля состоится 17 января в Центральном парке города Пушкино.