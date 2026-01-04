Достижения.рф

В ДК «Луговая» в Лобне открыли отремонтированный зрительный зал

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Лобня

Ремонт зрительного зала завершили в лобненском доме культуры «Луговая». В честь открытия там провели Снежный бал. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Для зрителей выступили творческие коллективы ДК.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Лобня
Участие в церемонии открытия приняла глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Снежный бал символизирует начало новой эры для этого зала. Юные таланты уже смогли оценить возможности современной сцены, а гости — насколько удобны обновлённые места для зрителей», — сказала Кротова.
В рамках ремонта в зале заменили напольное покрытие, установили комфортабельные кресла, модернизировали сценические конструкции и техническое оснащение зала. Теперь там можно проводить культурные мероприятия разных форматов.
Лев Каштанов

