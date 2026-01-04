Достижения.рф

Юные гости фестиваля «День Вален’Ока» в Кашире смогли прокатиться на печи Емели

Первый день фестиваля «День Вален’Ока» прошёл в Кашире в субботу, 3 января. Гостей ждали интерактивные программы, мастер-классы и ярмарка ремёсел. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма.



Главным героем дня стал сказочный персона Емеля: фестиваль открылся его прибытием на печи в каширский Летний сад.

«Этот элемент стал одним из ключевых визуальных образов дня и точкой притяжения для семей с детьми. Для участников фестивальных мероприятий действовала система жетонов, и самые активные ребята получили возможность прокатиться на волшебной самоходной печке», — говорится в сообщении.
Сегодня, 4 января, стартовал второй — заключительный — день фестиваля. Он посвящён традициям, связанным с Окой. Его ключевой составляющей является гастрономическая программа, в которую входят различные кулинарные мероприятия, в том числе приготовление в большом котле «Каширской щербы» — традиционной рыбной похлёбки.

Фестиваль «День Вален’Ока» является первым в череде праздников, посвящённых 670-летию Каширы.
