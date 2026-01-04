В Клину открылся международный фестиваль искусств «Январская сюита-2026»

04 января 2026, 12:19

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

III Международный фестиваль искусств «Январская сюита-2026» стартовал в Клину. Его площадкой стала детская школа искусств имени Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В рамках фестиваля проведут музыкальный конкурс и мастер-классы от преподавателей Российской академии музыки им. Гнесиных и Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.





«Первоначально мы задумывали провести в январские каникулы фестиваль с обучением юных музыкантов в ближнем Подмосковье. Но когда побывали на этой замечательной площадке в Клину, где есть высококлассные инструменты, то сразу согласились», — поделился профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Денис Чефанов.