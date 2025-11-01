Фигуристы из Подмосковья взяли две медали этапа юниорской серии Гран-при России
Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на турнире «Красноярье» — третьем этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Обе медали подмосковные фигуристы завоевали в дисциплине «Танцы на льду».
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Елизавета Малеина и Матвей Самохин — воспитанники балашихинской спортшколы им. Юрия Ляпкина. А второе место занял дуэт студентов краснознаменского Училища олимпийского резерва №1 Таисии Шепталиной и Дмитрия Пекина», — говорится в сообщении.Всего на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию соревнуются около 80 фигуристов-юниоров: 33 одиночника и 23 пары.