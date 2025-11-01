Украинская тяжелоатлетка отказалась от совместного фото с россиянкой

01 ноября 2025, 05:59

Фото: istockphoto / shironosov

На юниорском чемпионате по тяжёлой атлетике в Албании украинская спортсменка Алина Дадерко отказалась от совместной фотографии с российской тяжелоатлеткой Полиной Павлович. Об этом пишет ТАСС.