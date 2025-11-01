Украинская тяжелоатлетка отказалась от совместного фото с россиянкой
На юниорском чемпионате по тяжёлой атлетике в Албании украинская спортсменка Алина Дадерко отказалась от совместной фотографии с российской тяжелоатлеткой Полиной Павлович. Об этом пишет ТАСС.
Бронзовую награду в весовой категории до 63 кг завоевала Павлович, а серебряным призёром стала Алина Дадерко из Украины. Первое место досталось представительнице хозяев турнира — Экиледе Царья из Албании.
После церемонии награждения Дадерко покинула пьедестал, отказавшись участвовать в традиционной фотосессии с другими призёрами.
Ранее на этом же чемпионате Елизавета Жаткина из России завоевала серебряную медаль в весовой категории до 48 кг. Российские спортсмены выступают на этих соревнованиях в нейтральном статусе.
