Жители Подмосковья с начала года получили более 14,5 тыс. знаков ГТО

01 ноября 2025, 09:36

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 14,5 тыс. знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» получили жители Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Всего в испытаниях ГТО с января 2025 года приняли участие более 39,6 тыс. представителей Подмосковья.





«В результате в регионе присвоили 11932 золотых, 1643 серебряных и 932 бронзовых знаков ГТО», — говорится в сообщении.