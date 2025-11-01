Жители Подмосковья с начала года получили более 14,5 тыс. знаков ГТО
Свыше 14,5 тыс. знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» получили жители Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Всего в испытаниях ГТО с января 2025 года приняли участие более 39,6 тыс. представителей Подмосковья.
«В результате в регионе присвоили 11932 золотых, 1643 серебряных и 932 бронзовых знаков ГТО», — говорится в сообщении.Больше всего знаков получили жители городского округа Красногорск — 1350. Второе место по этому показателю занимает округ Химки, где участникам испытаний присвоили 1010 знаков. А замыкает топ-3 округ Щёлково с 949 знаками.
В министерстве напомнили, что за сдачу нормативов ГТО положен налоговый вычет, а абитуриенты получают дополнительные баллы для поступления в вуз. Проверить свои силы жители Подмосковья могут в одном из 65 центров тестирования. Их адреса размещены по ссылке.