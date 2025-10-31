Региональный этап конкурса амбассадоров собрал в Лобне 200 волонтёров Подмосковья

31 октября 2025, 21:40

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

На региональный этап конкурса амбассадоров движения «Волонтёры Подмосковья» в Лобне собрались 200 участников из числа победителей муниципальных отборов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.





Ребята выполняли практические задания, участвовали в дискуссиях, создавали в командах социальные проекты, оттачивали навыки публичных выступлений. Главным событием этапа стала защита собственных проектов перед экспертами.



Каждый будущий амбассадор разработает свой «Добрый урок» – просветительский проект, призванный увлечь молодёжь добровольчеством. Такие уроки активисты будут проводить в школах Подмосковья.



Фото: пресс-служба МИМП МО



«Конкурс амбассадоров – не просто отбор лучших, а создание сообщества лидеров, которые станут проводниками ценностей волонтёрства по всему региону. Мы увидели удивительный спектр инициатив от социальной поддержки и патриотических проектов до экологии и творчества. Ребята горят желанием менять жизнь вокруг. Кто-то плетёт маскировочные сети, кто-то дарит детям настоящие новогодние чудеса. Наша задача – помочь каждой из этих инициатив реализоваться и найти своих последователей», – заявила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.