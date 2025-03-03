Фигуристы из Подмосковья завоевали награды Кубка Федерации

Елена Костылева (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на финальных соревнованиях Гран-при России «Кубок Федерации» по фигурному катанию, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль по итогам соревнований среди юниорок получила фигуристка из Подмосковья Елена Костылёва. По итогам короткой программы она была четвёртой, но произвольная программа со сложнейшими элементами помогла ей одержать победу. По сумме двух программ Елена Костылёва набрала 230,34 балла. На второе место вышла спортсменка из Москвы Алиса Двоеглазова с 229,06 балла. А бронзу завоевала москвичка Маргарита Базылюк с 220,04 балла», — говорится в сообщении.Кроме того, серебряную медаль турнира выиграл подмосковный дуэт Мария Фефелова и Артём Валов. Золото в этой категории досталось москвичам Зое Пестовой и Сергею Лагутову, а бронзовая награда — ещё одной столичной паре: Дарье Дрожжиной и Ивану Тельнову.
Мария Фефелова и Артём Валов (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Соревнования проводились в Калуге с 27 февраля по 2 марта.
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