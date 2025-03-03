Подмосковные синхронистки завоевали бронзу первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Московской области поднялась на третью ступень пьедестала почёта на первенстве России по синхронному плаванию в дисциплине «комби», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«За команду Московской области выступали: Софья Бабиченко, Анна Люосева, Кристина Бохонко, Виктория Комур, Мария Боярская, Вероника Ткаченко, Анастасия Скрипник, Диана Воробьева, Юлия Попова, Елизавета Игнатенко, София Любимова и Дарья Кожевникова», — отмечается в сообщении.Первенство России по синхронному плаванию проходило с 24 февраля по 2 марта в подмосковном Чехове — на площадке Дворца спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова. Медали разыгрывались в дисциплинах «комби», «группа», «дуэт-смешанный», «дуэт». «соло» и «фигуры».
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