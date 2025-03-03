В турнире по волейболу в Егорьевске приняли участие более 60 спортсменов

Фото: пресс-служба м.о. Егорьевск
Межрегиональный турнир по классическому волейболу среди юношеских команд состоялся в подмосковном Егорьевске, его участниками стали свыше 60 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Турнир проводился во дворце спорта «Егорьевск», в матчах встретились спортсмены из Щёлкова, Химок, Егорьевска, а также Рязани, Тулы и Санкт-Петербурга. Егорьевск представляла команда «Факел», — говорится в сообщении.Первое место соревнований заняла тульская команда. На вторую ступень пьедестала поднялась команда из Щёлкова. А хозяева турнира завоевали бронзовую медаль.
Лучшими игроками признаны Ярослав Козлов из Егорьевска, Матвей Ковальчук из Щёлкова, Дмитрий Мешалкин из Химок, Максим Сибирь из Санкт-Петербурга, Артемий Куликов из Тулы и Артём Рябошапка из Рязани.
Читайте также:
«Нужно выиграть красиво»: Боец UFC Павлович назвал условие получения шанса на титульный бой
Подмосковные синхронистки завоевали бронзу первенства России
Жители Московской области завоевали более 49 000 знаков ГТО в 2024 году
Лев Каштанов