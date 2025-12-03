В Мытищах завершают строительство трёх переходов на Афанасовском шоссе

03 декабря 2025, 12:58

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Три надземных пешеходных перехода строят на Афанасовском шоссе в Мытищах в рамках реконструкции трассы. В настоящее время работы по всем трём объектам близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





На одном из переходов сейчас монтируют внутреннее освещение, а на втором и третьем устанавливают светопрозрачные панели.





«Строительная готовность первого перехода составляет 98%, второго — 96%. Работы по третьему переходу планируют завершить до конца года», — отметил глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.