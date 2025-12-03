В Подмосковье завершили установку шумовых полос на 43 дорогах
Дорожные службы Подмосковья завершили установку 62 комплектов шумовых полос на региональных дорогах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели по комплексу мер по снижению аварийности и повышению безопасности движения в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Шумовые полосы обустроили на 43 региональных дорогах перед пешеходными переходами, перекрёстками, опасными участками и вблизи населённых пунктов в 23 округах. Работы общим объёмом порядка 800 м² выполнили из белого холодного термопластика — материала, который используется для создания долговечных и устойчивых к внешним воздействиям дорожных разметок. Белый цвет разметки обеспечивает хорошую видимость полос на дороге в различных условиях освещённости», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Шумовые полосы создают акустический и тактильный эффект из-за неровностей на поверхности дороги. Они привлекают внимание водителей и заранее предупреждают о необходимости снизить скорость перед опасными участками.
В муниципальном округе Луховицы шумовые полосы обустроили между деревнями Перевицкий Торжок и Буково. Работы также провели на трёх участках Егорьевского шоссе — в районе остановки «Новошино», на подъезде к деревне Терехово в Шатуре и у деревни Фильчаково в муниципальном округе Егорьевск.
В Павлово-Посадском округе дорожники обустроили участки у деревень Назарьево и Стремянниково, а еще — подъезд к Носовихинскому шоссе со стороны посёлка Мехлесхоза. В Богородском округе шумовые полосы установили в деревне Черново и на участке от остановки «Хозяйственная база» до остановки «ПСУ-1».
Сейчас в Подмосковье также продолжают строить более 60 километров новых линий освещения в рамках комплекса мер по обеспечению безопасного дорожного движения.