В Подмосковье завершили установку шумовых полос на 43 дорогах

03 декабря 2025, 14:43

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы Подмосковья завершили установку 62 комплектов шумовых полос на региональных дорогах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работы провели по комплексу мер по снижению аварийности и повышению безопасности движения в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



«Шумовые полосы обустроили на 43 региональных дорогах перед пешеходными переходами, перекрёстками, опасными участками и вблизи населённых пунктов в 23 округах. Работы общим объёмом порядка 800 м² выполнили из белого холодного термопластика — материала, который используется для создания долговечных и устойчивых к внешним воздействиям дорожных разметок. Белый цвет разметки обеспечивает хорошую видимость полос на дороге в различных условиях освещённости», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.