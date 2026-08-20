Прохор Шаляпин посочувствовал живущим «на окраинах» россиянам
Прохор Шаляпин посочувствовал жителям Тюмени и назвал город «окраиной»
Певец и шоумен Прохор Шаляпин в интервью порталу «Движение.ру» заявил, что не имеет желания жить в Тюмени.
Артист посочувствовал жителям города, отметив, что они находятся «на окраине» и сталкиваются с суровыми погодными условиями.
«Нет, в Тюмень... на Севера. Зачем? Там дует, очень холодно, много мошек», — сказал артист, отвечая на вопрос журналистки о выборе места проживания.Шаляпин добавил, что объездил всю страну, но далеко не во все города хотел бы возвращаться.
«Я сочувствую людям, которые живут там на окраинах, где очень холодно. Я сопереживаю этим людям», — подчеркнул он.Прохор отметил, что местным жителям стоило бы перебраться оттуда «ближе к свету и солнцу».