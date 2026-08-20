Прохор Шаляпин посочувствовал живущим «на окраинах» россиянам

20 августа 2026, 21:12

Прохор Шаляпин посочувствовал жителям Тюмени и назвал город «окраиной»

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец и шоумен Прохор Шаляпин в интервью порталу «Движение.ру» заявил, что не имеет желания жить в Тюмени.





Артист посочувствовал жителям города, отметив, что они находятся «на окраине» и сталкиваются с суровыми погодными условиями.

«Нет, в Тюмень... на Севера. Зачем? Там дует, очень холодно, много мошек», — сказал артист, отвечая на вопрос журналистки о выборе места проживания.

«Я сочувствую людям, которые живут там на окраинах, где очень холодно. Я сопереживаю этим людям», — подчеркнул он.