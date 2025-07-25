Подмосковные производители кондитерских изделий приглашаются на выставку в Дубае

Малый и средний бизнес Подмосковья может принять участие в международной выставке «ISM Middle East 2025», которая пройдет с 15 по 17 сентября в Дубае. Мероприятие соберет ключевых игроков кондитерского рынка, ритейла и дистрибьюторов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сейчас идет сбор заявок от производителей. На выставке представят широкий ассортимент: шоколад, печенье, закуски, мороженое и другие десерты. Регион лидирует в России по выпуску кондитерской продукции — за 5 месяцев 2025 года произведено 211 тыс. тонн.
Участие поможет компаниям найти новых партнеров и расширить экспорт. Подать заявку можно на официальном сайте, указав данные организации и ИНН. Дополнительные вопросы можно задать ответственному менеджеру — контакты указаны на портале.