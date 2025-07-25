Подмосковные производители кондитерских изделий приглашаются на выставку в Дубае

25 июля 2025, 16:44

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Малый и средний бизнес Подмосковья может принять участие в международной выставке «ISM Middle East 2025», которая пройдет с 15 по 17 сентября в Дубае. Мероприятие соберет ключевых игроков кондитерского рынка, ритейла и дистрибьюторов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.