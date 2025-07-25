В подмосковных домах за месяц отремонтировали более 30 балконов и лоджий
В Подмосковье в июне отремонтировали 36 балконов и лоджий многоквартирных домов. Ремонт проводили специалисты управляющих организаций по обращениям жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Балконы и лоджии – часть дома, которая относится к общему имуществу. Следить за их состоянием обязаны именно сотрудники управляющих организаций. УО должна поддерживать балконные плиты и несущие конструкции в надлежащем состоянии, проводя текущий ремонт. В число ремонтных мероприятий входят укрепление основания балкона; устранение трещин, коррозии, разрушений; решение проблем водоотведения», – рассказали в ведомстве.В Минчистоты напомнили, что в случае ненадлежащего состояния общедомового имущества жители могут обратиться в УО или через портал Единой диспетчерской службы ЕДС МО. Управляющая организация обязана выполнить работы в установленные сроки.